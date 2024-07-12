Депутат Мособлдумы Маликов: современные кадры решают все

Из года в год растет спрос на высококвалифицированных работников, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

В городском округе Красногорск расположено предприятие ООО «Торговый дом «ЭкоРегион»», основанное в 2016 году. Оно специализируется на производстве растительных масел, переработке натурального фермерского меда, семян, чайных напитков из высококачественного сырья горных трав, растительной муки.

С рабочим визитом на предприятие приехали директор центра занятости населения Московской области Светлана Скородумова и заместитель директора центра Ольга Пугачева. Первой точкой посещения стал цех по разливу растительных масел, там показали производственные мощности. За год предприятие перерабатывает более 100 тонн штирийской тыквенной семечки. Основатель компании Марина Фурсенко рассказала гостям, что Россия является первым в мире производителем экосырья. Тыквенное масло, производящееся в Красногорске, является номер №1 по гарантии качества и вкусу в России, занимая первые места во всероссийских и международных конкурсах.

Депутат Маликов добавил, что красногорская продукция представлена в сетевых магазинах в виде торговых марок «Радость труда», «Сердце Алтая», «Зеленая гора». Сейчас ООО «Торговый дом «ЭкоРегион» является быстрорастущим предприятием в городском округе Красногорск.

«За 2023 год оборот компании вырос в 2,5 раза по сравнению с 2022 годом. В рамках проекта «Выбирай свое» с 2022 года совместно с депутатом Госдумы ФС РФ, федеральным координатором проекта «Выбирай свое» Сергеем Морозовым мы оказываем поддержку нашим предприятиям, в том числе в вопросах по обеспечению кадрами предприятия», - сказал парламентарий.

Гендиректор компании Мария Фурсенко рассказала, что предприятие серьезно подходит к производству продуктов питания по категории ЗОЖ.

«Мы используем высококачественное сырье, выращенное в зоне органического земледелия России. В конце 2023 года на предприятии трудилось 19 человек, сейчас на июль 2024 г. у нас 30 рабочих мест. Рост на 50%. Конечно, сейчас мы совместно с учредителями заинтересованы в кадрах», - отмечает Мария Фурсенко.

В ходе беседы Светлана Скородумова рассказала о государственных услугах в сфере занятости населения и порядке их предоставления для работодателей.

«Красногорск имеет огромный кадровый потенциал, здесь можно создать уникальные кооперации между бизнесом и образовательными учреждениями. До приезда на предприятии мы были в Красногорском колледже, которая поразила своими масштабами и тем, что уже будущие выпускники востребованы на рынке труда, у них еще нет диплома, но есть оффер от работодателя. По итогам встречи мы определили заключить соглашение о сотрудничестве и оказать содействие в поиске и подборе персонала», - отметила Скородумова.