Депутат Мособлдумы Маликов посетил центр молодежного творчества «Генезис»

В рамках федерального проекта «Выбирай свое» член высшего совета партии, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе ФС РФ, федеральный координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Морозов и депутат Мособлдумы, координатор проекта «Выбирай свое» в Подмосковье Сергей Маликов с рабочим визитом посетили центр молодежного инновационного творчества «Генезис», сообщает пресс-служба депутата.

Целью визита стало знакомство с практикой ЦМИТа, обсуждение мер поддержек для данных образований, в том числе кванториусом, точек кипения, внедрения пилотного проекта «Столица науки и технологий».

«Мы помним, что в СССР были дома техники — это уникальные площадки, в которых детям с самого раннего возраста прививали полезные навыки, формировали у них привычку к труду, но самое главное, прививали культуре инженерии. Кто мечтал стать инженером, осваивал конструирование и набирался опыта еще до поступления в ВУЗ. Были организованы технические библиотеки и специальные лаборатории. Сегодня мы столкнулись с тем, что отсутствует культура инженерии среди подрастающего поколения, которую необходимо снова возродить», — сказал Сергей Морозов.

«Сегодня ЦМИТ — это своего рода конструкторское бюро, в котором молодежь трудиться над техническим творчеством. Как мы видим, сегодня необходимо объединение научно-технических кванториумов, точек роста, научных кружков для совместной работы. В рамках проекта «Выбирай свое» мы готовы поддержать реальные идеи и инициативы наших юных и молодых ученых, инженеров», — прокомментировал Сергей Маликов.

По итогам проведенной встречи федеральным координатором проекта «Выбирай свое» Сергей Морозов предложил организовать пилотный проект «Столица науки и технологий».

«С учетом активности Московской области, будет правильно, если мы предложим руководству страны, председателю правительства и президенту РФ, чтобы мы запустили большой пилотный проект в Московской области, который бы разошелся по всей стране под названием «Столица науки и технологий», чтобы каждый регион соревновался за такое почетное звание и получал в в течение всего года масштабные меры поддержки. Нужно показать правильный пример, как заботиться о научно-технологической политике. И было бы здорово, чтобы Московская область стала первой столицей науки и технологий», — подытожил Сергей Морозов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.