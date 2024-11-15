Депутат Мособлдумы Маликов: поддержка страны вселяет уверенность в бойцов СВО

Добровольцы СВО — это настоящий пример стойкости, верности и силы, а также подтверждение того, что любовь к России и близким выражается не только словами, но и действиями. Государство благодарно бойцам ВС РФ за работу и готово поддерживать не только их, но и их семьи, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.

«Меры (льготы — ред.) для добровольцев предусматривают поддержку, которая позволит им и их семьям чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне. Мы высоко ценим вклад каждого, кто выбирает этот путь, и государство приложит все усилия, чтобы поддержать добровольцев и их семьи», — заявил Маликов.

В настоящее время каждый доброволец при подписании контракта с Минобороны РФ может рассчитывать на кредитные каникулы, а также на приостановку исполнительного и судебного производства по любым делам, кроме алиментов. У контрактников есть право воспользоваться возможностью освободиться от налога на имущество. Добровольцам также не стоит переживать о том, где они будут работать после того, как закончится контракт с МО РФ. На период его действия, а также в течение 3 месяцев после его окончания работодатель обязан сохранять рабочее место бойца.

Семья контрактника также имеет право получить кредитные каникулы. Дети в период обучения в школе могут бесплатно питаться, несмотря на то, в каком классе учатся. Дошколята имеют право на внеочередное зачисление в детские сады, будущие студенты — поступить на бюджет в любой вуз страны в рамках установленной квоты.

Пожилые родители контрактников могут получать бесплатные услуги соцпомощи на дому, а также имеют право быть госпитализированными в ту или иную государственную больницу вне очереди в случае необходимости поправить здоровье. Все члены семьи бойцов СВО имеют право на ряд денежных льгот и психологическую помощь.

«Мы призываем помнить о том, что судьба страны и мира зависит от решения каждого. Идти добровольцем на СВО — это не просто выбор. Это путь истинного патриота, это шаг к большему, к поддержанию мира и порядка, это вклад в глубокую силу и укрепление нашей Родины. Я уверен, что каждый, кто принимает такое решение, станет гордиться своей семьей, своими друзьями и всем нашим народом. Давайте же поддержим тех, кто проявляет мужество и преданность, давайте поддержим наших добровольцев, ведь они — настоящий символ нашей организованности и силы», — добавил Маликов.

Желающие поступить на службу в Минобороны России могут обратиться в специальный центр, предоставляющий комплекс услуг, в подмосковной Балашихе. Центр отбора контрактников находится на Восточном шоссе, владение 2. При подписании контракта именно в этом центре бойцы могут рассчитывать на самые высокие единовременные выплаты, которые на ноябрь 2024 года превышают 2 млн рублей: 1,9 млн рублей — единовременная выплата от Подмосковья и еще 400 тыс. рублей — выплата от государства.

При этом каждый контрактник получает ежемесячную зарплату, а при наличии наград или выполнениии боевых задач в зоне соприкосновения — надбавки. Получить более подробную информацию можно на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру 117 с мобильного телефона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.