Депутат Мособлдумы Маликов: часто пожары происходят из-за беспечности людей

Частой причиной пожаров становится безответственное отношение людей к огню. Каждый гражданин должен не просто иметь теоретические знания, но знать о последствиях, ущербе и уроне, которые может нанести возгорание, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.

«Причиной пожаров может стать все, что угодно: открытая проводка или курение на балконе в МКД. Наиболее распространенными являются неосторожное обращение с огнем, например, когда дети играют со спичками», — сказал парламентарий.

Он рекомендовал с маленьких лет приучать детей к тому, что огонь — это опасно. Депутат напомнил о произведении Самуила Маршака «Кошкин дом».

«Я бы назвал это настоящим пособием для маленьких детей. Неосторожное отношение с огнем привело к тому, что кошка потеряла свой дом. Тут яркий пример того, что нужно соблюдать правила пожарной безопасности при работе и эксплуатации отопительных печей», — уточнил Маликов.

По его словам, в большей части это касается частных домов. Но и в многоквартирных домах бывают случаи, когда из-за работы электрических сетей или нагревательных приборов сгорает не только жилье виновника пожара, но и пламя охватывает квартиры соседей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.