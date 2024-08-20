Депутат Мособлдумы Легков навестил бойцов СВО в военном госпитале им Бурденко

Депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков посетил участников СВО в военном госпитале имени Бурденко в Москве. Он пообщался с бойцами и поделился своим опытом по преодолению спортивных и жизненных трудностей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Спорт может стать важной частью процесса восстановления, поддержания здоровья, улучшения психоэмоционального состояния и даже интеграции в новое профессиональное русло, что особенно важно для ветеранов СВО», — подчеркнул он.

Недавно из бойцов, которые проходили лечение в госпиталях Москвы и Подмосковья, при участии Александра Легкова, была создана следж-хоккейная команда Московской области «Гвардия».

Ребята, защищавшие нашу страну, откликнулись и выразили готовность попробовать что-то новое и вопреки тяжелейшим травмам, после восстановления, решили начать играть в следж-хоккей.

«Спорт может быть как хобби, так и профессией, это возможность преодолеть себя, найти новые возможности», — подчеркнул Легков.

Он рассказал раненым бойцам о ситуациях из своей карьеры, когда именно упорство и дисциплина помогали ему справиться с трудностями, что особенно актуально для тех, кто пережил тяжелые испытания на фронте.

В завершение встречи Александр Легков ответил на вопросы бойцов, а также оставил свои контакты для тех, кто готов попробовать заняться профессиональным спортом, в частности, следж-хоккеем.

Также парламентарий привез в госпиталь необходимые гигиенические и санитарные средства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в «Ясенках» обновили оборудование для реабилитации участников СВО.

«Центр открылся в 2007-м на базе детского пионерского лагеря, а с февраля этого года стал принимать вернувшихся с СВО бойцов. Конечно, инфраструктура требовала модернизации, о чем нам говорили сами ребята», — отметил губернатор.