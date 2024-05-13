Депутат Мособлдумы Коркин встретился с бойцом СВО в Орехово-Зуевском округе

Фото - © Максим Коркин передал в подразделение полезный груз: рацию, защитные костюмы от тепловизоров, оптический прицел и обмундирование./Дарья Аюева

Недавно депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Максим Коркин встретился со своим земляком, бойцом с позывным «Туча». Воин приехал в отпуск к родным. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Парламентарий также передал в подразделение полезный груз: рацию, защитные костюмы от тепловизоров, оптический прицел и обмундирование.

«В завершении хотелось бы отметить, что новый пакет американской помощи Украине не изменит большим счетом ничего, а лишь продлит агонию бандеровского режима. Ну, а мощный результат всей этой недопомощи уже вовсю виден невооруженным глазом на меняющихся каждый день оперативных картах российского командования», — прокомментировал Максим Коркин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и, в том числе вверенные вам силы, оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.