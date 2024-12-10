Депутат Мособлдумы Коркин проверил ход капремонта школы и детсада в Егорьевске

Депутат Мособлдумы Максим Коркин проверил ход работ по капитальному ремонту двух учреждений образования Егорьевска. С представителями комитета по образованию администрации округа и родительских комитетов он посетил объекты, ознакомился с ходом работ и пообщался со строителями. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

«Здание начальной школы Георгиевской было построено в 1895 году и нуждалось в обновлении. Капремонт школы вошел в региональную часть народной программы «Единой России» и был включен в государственную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры 2023–2027 гг.». В настоящее время здесь завершаются демонтажные работы», — отметил Коркин.

Проектом предусмотрена замена всех инженерных коммуникаций и перепланировка помещений, благодаря которой площадь классов увеличится. Появится место для просторного медицинского блока, библиотеки, а также размещения зон для отдыха ребят на переменах. На втором этаже оборудуют центр детских инициатив. Будет обновлен и исторический фасад здания. Также строители благоустроят территорию и обустроят спортивную площадку.

В детском саду № 9 в микрорайоне 2 также ведутся демонтажные работы. В рамках капремонта здесь будут заменены все инженерные системы, выполнен ремонт внутренних помещений и фасада. В детский сад будет закуплена новая мебель и оборудование, а на территории дошкольного учреждения будут выполнены работы по благоустройству.

Откроются после капремонта оба объекта образования в следующем году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.