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Депутат Мособлдумы Игорь Коханый досрочно сложил полномочия для участия в СВО

В Мособлдуме в целом приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Игоря Коханого для добровольного участия в СВО, передает корреспондент РИАМО.

Решение приняли на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий. Коханый подписал контракт с Минобороны России и уже находится в добровольческом формировании в зоне СВО.

«Игорь Валерьевич принял решение сложить полномочия, заключив контракт с добровольческим соединением „Каскад“, и ушел добровольцем в зону специальной военной операции. Предлагается принять проект постановления, пожелать успеха Игорю Валерьевичу», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

С 2021 г. Коханый возглавлял комитет Мособлдумы по строительной политике, энергетике и ЖКХ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.