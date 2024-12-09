Депутат Мособлдумы Голубев рассказал об исполнении наказов жителей Ступина

«Главный партийный документ — народная программа «Единой России» — сформирован в 2021 году на основе наказов избирателей. В Подмосковье было собрано около 1 млн наказов от жителей. Все наказы разделены на 2 уровня — региональный и муниципальный. Они касаются самых разных тем и все важны для жизни каждого города, каждой семьи, каждого двора. Большинство наказов жителей касается образования, социального развития, здравоохранения, комфортной городской среды, а также вопросов ЖКХ. С начала реализации программы партии, муниципальная часть выполнена полностью, но мы ежегодно собираем новые предложения и пожелания жителей. За этим следят программные комиссии, созданные Единой Россией по направлениям. Наказы регионального уровня, которые предполагают строительство крупных инфраструктурных и социальных объектов, также выполняются в соответствии с госпрограммами», — рассказал региональный депутат.

От жителей городского округа Ступино в Народную программу «Единой России» вошло 3 755 наказов.

«Я как председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению с гордостью могу рассказать, что за 3 года нами исполнено 400 наказов жителей, включенных в Народную программу партии, что составляет более 90% от общего числа полученных в 2021 году наказов. Большинство наказов касалось принятия новых мер поддержки, и фракцией инициировано принятие десятков новых областных законов, которые установили эти меры поддержки для ветеранов, семей с детьми, участников боевых действий. Решаются вопросы и развития социальной инфраструктуры — в конце этого года планируется завершить работы по ремонту Дворца культуры в г. Ступино, в конце текущего года будет завершен капитальный ремонт городского бассейна в Спортивной школе «Ока», к началу следующего учебного года ребята войдут в обновленный, после капитального ремонта Лицей № 2, завершено строительство двух современных школ в городе Ступино и селе Верзилово, до конца года в городе появится еще одна школа на 550 мест, капитально отремонтировано здание Ступинской Детской школы искусств, выполнен капитальный ремонт в детском саду «Дюймовочка», — поделился Андрей Голубев.

По словам депутата Мособлдумы, в сфере здравоохранения из 1308 наказов избирателей региона в этом году в работе осталось только 17 наказов.

Например, в городском округе Ступино продолжаются ремонтные работы в инфекционном отделении Ступинской клинической больницы, медицинских учреждений в поселках Малино и Михнево.



«Мы ежегодно собираем новые предложения и пожелания жителей. В этом году после масштабной реконструкции открыт бульвар Победы, благоустроены скверы у Нового рынка и у Дома культуры «Металлург» в Ступино, сквер в селе Верзилово, пешеходная зона вдоль улицы Андропова. Кроме этого, по наказам жителей выполнена установка десяти детских игровых и спортивной площадок в городе Ступино и сельских населенных пунктах. У партии «Единая Россия» много знаковых проектов, благодаря которым Подмосковье меняется. Это проекты, которые реализуются вместе с губернатором региона Андреем Воробьевым, вместе с жителями Московской области», — рассказал Андрей Голубев об исполнении наказов жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.