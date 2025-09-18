Депутат Мособлдумы Ефимов проверил ремонт дома в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проверил ход работ по капитальному ремонту дома № 5/2 на улице Флерова в Балашихе. Ремонтные работы по замене фасада в доме начались в этом году по программе фонда капитального ремонта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Вместе с заместителем начальника управления, начальником отдела технического контроля и реализации программ УЖКХ администрации Балашихи Дмитрием Шатиловым, жителями дома и представителем подрядной организации Тарас Ефимов осмотрел объект.

«Дом большой, строители выставляют леса и будут переходить от фаса к фасаду по мере выполнения работ», — поделился в своей социальной сети Тарас Ефимов.

Жилое здание было построено в 1940 году. Ремонт систем электроснабжения, водоотведения и кровли был проведен в 2018 году.

Проверить, включен ли Ваш дом в программу капремонта и какие сроки проведения работ, можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.