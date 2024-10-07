Депутат Мособлдумы Ефимов навестил участников СВО в госпитале Балашихи

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов навестил военнослужащих, находящихся на лечении в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко в Балашихе. Вместе с членами партии «Единая Россия» он передал гуманитарную помощь для раненных бойцов СВО. В состав гумпомощи вошли питьевая вода, средства личной гигиены — мыло, шампуни, гели для душа, зубные пасты и другое, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Наш визит — это дань уважения ребятам, наша благодарность за их подвиги. Наши жители, предприятия города, волонтеры оказывают регулярную помощь участникам СВО. Я благодарен всем и каждому, кто по мере своих сил приближает нашу общую Победу», — сказал Тарас Ефимов.

В день рождения Владимира Путина, 7 октября «Единая Россия» запустила марафон «Добрые дела — лучший подарок президенту». В этот день депутаты всех уровней, активисты партии и молодогвардейцы отправляют грузы гумпомощи участникам СВО, военным госпиталям, жителям новых регионов, оказывают адресную помощь в решении бытовых вопросов семьям участников СВО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.