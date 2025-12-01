Депутат Мособлдумы Эдуард Живцов посетил обновляемый Дом Оглоблина в Орехово-Зуеве

сегодня в 17:22

На центральной улице Орехово-Зуева возвышается старинное здание, возведенное в конце XIX века. Оно неразрывно связано с историей города, став свидетелем многих событий и судеб. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Это Дом Оглоблина, ныне принадлежащий Орехово-Зуевскому городскому историко-краеведческому музею. Здесь сейчас идет ремонт и благоустройство территории, которая когда-то была частью парка дачи Марии Федоровны Морозовой.

Депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов вместе с заместителем главы Орехово-Зуевского городского округа Данилой Просвировым, депутатом муниципального Совета Светланой Тарасовой и неравнодушными горожанами посетил уже открытые залы и те, что готовятся к открытию.

«Реставрация позволила увидеть подлинные архитектурные элементы и мебель, которая гармонично вписалась в интерьер. В рамках инициативного бюджетирования 2025 года при поддержке партии „Единая Россия“ я помог музею приобрести новые витрины для будущих интересных экспозиций», — сообщил Эдуард Живцов.

Директор музея Анна Лукина поделилась с посетителями тем, что уже сделано для возрождения Дома Оглоблина и какие планы на будущее.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.