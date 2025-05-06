Депутат Мособлдумы Дениско поздравил ветерана ВОВ из Люберец с 80-летием Победы

Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско совместно со сторонниками «Единой России» Люберец поздравил ветерана ВОВ Евгения Хомякова с 80-летним юбилеем Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Евгений Иванович родился 4 сентября 1927 года в поселке Октябрьский Люберецкого района. С 1942 по 1945 годы обучался в 1-й Московской артиллерийской спецшколе на Красной Пресне, из которой был эвакуирован в Кемеровскую область. После возвращения в Москву продолжил обучение в 1-м Краснознаменном военном авиационном училище связи имени ордена Ленина.

Участвовал в освобождении Венгрии, Чехословакии и Вьетнама.

«Это достойный путь настоящего героя. От всей души поздравляю Евгения Ивановича с наступающим праздником — Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, внимания близких и мирного неба над головой», — сказал Дмитрий Дениско.

Депутат вручил Евгению Ивановичу подарки от Мособлдумы и партии «Единая Россия».

Поздравление участника ВОВ прошло в рамках традиционной акции «Парад у дома ветерана».

Ранее глава Люберец, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков принял участие в данной акции и поздравил ветерана Игоря Павловича Авдеева с наступающим праздником и присвоением звания «Почетный гражданин городского округа Люберцы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.