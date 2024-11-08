Депутат Мособлдумы Денис Перепелицын провел прием граждан в Мытищах

В Мытищах депутат Мособлдумы, первый заместитель секретаря Московского областного отделения «Единой России» Денис Перепелицын провел прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам депутата, партия обстоятельно подходит к организации этой работы Общественные приемные открыты в каждом городском округе Московской области, помещения расположены в наиболее удобных для горожан локациях, чтобы каждый мог без проблем добраться.

«Постепенно приемные становятся точками притяжения граждан. Люди знают, что их выслушают и сделают все возможное для решения проблемы», — сказал Перепелицын.

Он отметил, что в ходе этого приема удалось рассмотреть сразу несколько запросов. Один из наиболее важных был связан с организацией перевозки ребенка до места обучения, который имеет ограничения по здоровью. Между Мытищами и Москвой курсирует социальный автобус № 419, но, по словам заявительницы — мамы ребенка, ходит он крайне редко.

«Как член Комитета по транспорту в Мособлдуме, взял этот вопрос на особый контроль. Думаю, в ближайшее время, используя доступные законные механизмы, попробуем повлиять на ситуацию. Ведь главное в каждом деле не просто формальное обеспечение мерами поддержки, а их реальная востребованность и эффективность», — заявил Денис Перепелицын.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.