Депутат Мособлдумы дал старт масленичным гуляниям в Балашихе

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов дал старт масленичным гуляниям в городском округе Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Праздничное мероприятие состоялось в Сельском центре культуры и досуга «Рассвет». В нем приняли участие жители городского округа Балашиха, а также учащимися школы № 6.

С большим интересом присутствующие водили хороводы, пели русские народные песни, танцевали, разгадывали загадки, ели блины со сгущенным молоком и джемом. Словом по всем традициям проводили зиму и встретили весну на левом берегу Саввинского пруда. И ярким завершением праздника стало файер — шоу.

«Поздравили жителей с началом весны, пожелали хорошего настроения, здоровья, мира и тепла в каждый дом», — сказал депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Это уже пятая масленица, которая проходит на левом берегу Саввинского пруда. С каждым годом праздник собирает все больше и больше жителей.

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