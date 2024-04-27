Депутат Мособлдумы Черемисов поучаствовал в награждении студентов Подмосковья

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов принял участие в награждении отличившихся воспитанников ГАПОУ МО «Подмосковный колледж «Энергия». Вручил награды от себя и сувениры от Московской областной думы, сообщает пресс-служба депутата.

После состоялся круглый стол по теме подготовки будущих специалистов. Он прошел в рамках проведения Олимпиады.

С участниками мероприятия парламентарий обсудил актуальные вопросы профессионального самоопределения воспитанников и организации профориентационной работы. Поговорили и о возможном трудоустройстве, так как сейчас статистика говорит о том, что из 76% выпускников 40% работают по специальности.

Народный избранник выступил с вопросом по практике курсантов в силовых структурах.

«Сейчас МВД нуждается именно в качественных специалистах. В наших силах сделать все возможное, чтобы нынешние воспитанники не перегорели к своей специальности», — уточнил депутат.

Среди учащихся колледжа «Энергия» однозначно есть будущие работники правоохранительных органов. Эта профессия закаляет характер и формирует духовный стержень, закладывает лидерские качества и воспитывает настоящих мужчин.

«О работе в силовых структурах знаю не понаслышке. В моей жизни был определенный опыт — учился в Суворовском училище, после окончил Московский университет МВД, а далее не один год посвятил службе в подразделении экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Именно поэтому решил придать особую значимость теме», — добавил Марк Черемисов.

На круглом столе парламентарий задал вопрос — как изменилась ситуация с образованием будущих сотрудников МВД. Поинтересовался отношением наставников — сотрудников полиции — к своим подопечным. Узнал насколько ребята заинтересованы в профессии и собираются ли продолжать свой путь в силовых структурах.

«Считаю, что такие мероприятия очень важны для будущего нашей молодежи. Если есть незакрытые вопросы или пожелания, из-за которых тяга к учебе станет больше, то их обязательно нужно решить и исполнить по мере возможности», — подчеркнул депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.