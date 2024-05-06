Депутат Мособлдумы Черемисов посетил службу в Соборе Богоявления Господня

«В храме было не подступиться — много жителей решили прийти в святыню в эту ночь и встретить праздник. Многие стояли даже на улице из-за того, что в храме уже не было места. Приобщиться к светлому празднику старались и дети. Пасха для народного избранника — семейный праздник. В памяти до сих пор хранятся теплые воспоминания о том, как готовились с родителями к торжеству: пекли куличи, ходили в церковь, чтобы освятить их. Покраска яиц — отдельный вид творчества. У каждого был свой семейный способ, как и из чего сделать красивый цвет», — рассказал парламентарий.

Яркий звон колоколов ассоциируется у депутата со знаком перемен к лучшему.

«Я надеюсь, что в этот светлый день вы тоже почувствуете прибавление сил, энергии и очищение души, так как праздник символизирует обновление и спасение мира и человека, торжество жизни над смертью, добра и света над злом и тьмой», — добавил Марк Черемисов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.