Депутат Мособлдумы Барсуков вручил медаль ЦК КПРФ «Дети войны» ветерану Шмареву

В четверг депутат Мособлдумы Владимир Барсуков вручил памятную медаль ЦК КПРФ «Дети войны» Шмареву Ивану Ивановичу. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Иван Иванович уважаемый человек в городе Луховицы, он ветеран вооруженных сил, подполковник в отставке, бывший председатель первичной ветеранской организации. Он человек творческий, пишет стихи и создает удивительные фигурки из корней деревьев.

«Поздравляю Ивана Ивановича с достойной наградой и желаю ему долгих лет жизни, хорошего настроения, творческих успехов, оптимизма и бодрости духа!» — сказал Барсуков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.