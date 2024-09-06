Депутат Мособлдумы Барсуков принял участие в выборах

«Выборы в Совет депутатов городских округов значимое событие для жителей Подмосковья. Они будут проходить в течение 3 дней — 6, 7, 8 сентября 2024 года. Депутату, которых мы избираем, будут даны большие полномочия. Именно депутаты назначают главу городского округа, формируют и утверждают бюджет. Нужно прийти на выборы и избрать достойных людей, которых мы знаем, которые действительно хотят верно добросовестно и честно трудиться на благо жителей округа!» — сказал Владимир Барсуков.

Барсуков также призвал жителей Подмосковья не упускать возможность и сделать свой выбор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.