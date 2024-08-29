Депутат Мособлдумы Барсуков принял участие в отправке помощи из Подмосковья

В минувшую среду председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы Владимир Барсуков принял участие в отправке на Донбасс и в Курскую область, а также в приграничные области России гуманитарного конвоя от КПРФ, сообщает пресс-служба депутата.

С 2014 года партия КПРФ на регулярной основе помогает Донбассу. В 128-й гуманитарный конвой от КПРФ включает в себя продовольствие, медикаменты, лекарства, оборудование и снаряжение специального назначения. Также в зону проведения СВО отправилась колонна мотоциклов и спецавтомобилей для использования в разведке, снабжении и эвакуации раненых.

В отправке груза приняли участие руководители партии КПРФ: Геннадий Зюганов, Юрий Афонин, Владимир Кашин.

«Мы и дальше будем помогать Донбассу. Уверен, что победа будет за нами!» — сказал председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы Владимир Барсуков.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.