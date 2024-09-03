Депутат Мособлдумы Барсуков поздравил с юбилеем ученого-селекционера

Председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы Владимир Барсуков поздравил с 75-летним юбилеем Петра Комахина и вручил почетную грамоту комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы за добросовестный труд и значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса Московской области. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Петр Комахин является старшим научным сотрудником отдела семеноводства и семеноведения кормовых культур ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт кормов имени В. Р. Вильямса Российской академии сельскохозяйственных наук. С 1974 года и по настоящее время он занимается селекционной работой, изучает лугопастбищные травы.

«Хочется пожелать Петру Ивановичу крепчайшего здоровья, оптимизма, бодрости и всегда хорошего настроения!» — сказал Барсуков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.