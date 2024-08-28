Депутат Мособлдумы Барсуков посетил VI Международный форум стран БРИКС

Председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы Владимир Барсуков посетил VI Международный муниципальный форум стран БРИКС, который проходит на площадке Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Это ежегодное деловое событие, привлекающее не только представителей федеральной, региональной и муниципальной власти, но и крупных бизнес-корпораций и коммерческих компаний малого и среднего сегмента. Многопрофильная деловая программа охватывает вопросы социально-экономического развития территорий стран БРИКС, культурную интеграцию, охрану здоровья, информационные технологии и многое другое. Более 5 тыс. участников из 500 городов мира обсуждают актуальные проблемы экономики, сферы цифровых технологий, экологии, городской инфраструктуры, транспорта, здравоохранения, образования и культуры.

Мероприятие организовано при поддержке администрации президента РФ, министерства иностранных дел РФ, совета Федерации ФС РФ, торгово-промышленной палаты РФ и фонда Росконгресс.

Правительство Москвы выступает генеральным партнером форума.

В работе ММФ БРИКС принимают участие делегации из 126 стран, представители 89 регионов России.

Председатель комитета по местному самоуправлению Московской областной Думы Владимир Барсуков посетил рабочую сессию по вопросу практики и трендов развития туризма в регионах и городских агломерациях.

Страны БРИКС обладают значительным туристским потенциалом, включающим в себя множество достопримечательностей из списка объектов всемирного, природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Большая роль в реализации туристского потенциала отводится муниципальным образованиям, по которым проходят уникальные туристические маршруты. В этой связи крайне актуальным является обсуждение вопросов о роли местного самоуправления в устойчивом развитии туризма, гармонизации отношений между туристами, предпринимателями и жителями туристских территорий, создании туристской инфраструктуры, выработке общих подходов, стран БРИКС к сближению национальных стандартов в этой области, формирования, продвижения и реализации инновационных туристских продуктов, которые смогут стать эффективной основой для межгосударственных туристских обменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.