Депутат Мособлдумы Барсуков посетил семью участника СВО и вручил подарки

Во вторник депутат Мособлдумы Владимир Барсуков посетил семью участника специальной военной операции и вручил небольшие подарки. Супруги воспитывают двоих детей. В настоящее время глава семьи находится в отпуске. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

В ходе встречи обсудили актуальные жизненные вопросы и возникающие у семьи проблемы.

«В рамках депутатских полномочий сделаю все возможное для их решения. Необходимо регулярно взаимодействовать с семьями, участников СВО, чтобы лучше понимать, какая помощь им требуется, совершенствовать механизмы социальной поддержки, адаптировать их под жизненные ситуации. Потребности военнослужащих и их семей должны быть максимально исполнены, а необходимая поддержка оказана. Желаю супруге сил и терпения, а мужу и отцу вернуться домой с победой живым и здоровым!» — отметил парламентарий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненных товарищей.