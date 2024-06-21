Депутат Мособлдумы Барсуков отправил из Подмосковья гуманитарный груз на Донбасс

«Отправка 126-го гуманитарного конвоя приурочена к Дню памяти и скорби — 22 июня 1941 года. Это памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В борьбе против немецко-фашистских захватчиков, несмотря на огромные потери, советский народ выстоял и дал мощный отпор врагу. О славе тех, кто пал за честь и независимость Родины, вспоминают каждый год 22 июня», — сказал Владимир Барсуков.

В гуманитарном грузе на Донбасс в большом количестве переданы: крупы, мясные и рыбные консервы, картофель, лапша быстрого приготовления, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, хлебцы, конфеты, крекеры, пряники, печенье, сладости и многое другое.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.