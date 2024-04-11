Депутат Мособлдумы Александр Легков помог многодетной семье из Красноармейска

Мама четверых детей Наталья обратилась к депутату за помощью в получении бесплатных лекарств для старшего сына.

Парень уже совершеннолетний, но из-за хронического детского недуга вынужден постоянно принимать дорогостоящие лекарственные препараты.

Депутат Легков провел несколько встреч с начальником медсанчасти № 154 Иваном Богомоловым. Был определен порядок получения льготного статуса, который даст возможность пациенту бесплатно получать лекарства.

«Необходимо пройти определенную процедуру, сдать анализы, получить заключение врачей и дождаться результатов специальной комиссии. Конечно, все это займет некоторое время, но не так долго, как кажется. Мы со своей стороны поможем максимально его сократить», — сказал начальник лечебного учреждения Иван Богомолов.

В этот же день Александр Легков встретился с многодетной мамой. Она рассказала депутату, что вместе со старшим сыном уже начали собирать документы на оформление бесплатных лекарств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.