Депутат Мособдумы Михаил Мурзаков отметил хорошую активность мытищинцев на избирательных участках

20 сентября Депутат Московской областной Думы Михаил Мурзаков проинспектировал работу участковых избирательных комиссий в Мытищах и сам принял участие в голосовании во втором корпусе школы № 24. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе проверки работы УИК Михаил Мурзаков отметил слаженные действия членов избирательных комиссий, волонтеров, наблюдателей и представителей служб безопасности.

«Очень порадовался активности избирателей, при том, что идет уже третий день голосования, — рассказал Михаил Мурзаков. — Даже пришлось подождать своей очереди. Это первый случай, когда я стоял в очереди с удовольствием. Мои соседи по дому и двору голосуют весьма активно. И это радует, ведь народное голосование — это основной механизм реализации основных прав граждан».

Проголосовать на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы можно будет до 20.00 сегодняшнего дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.