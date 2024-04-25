Депутат Московской областной Думы провела осмотр ФОКа в Волоколамске

23 апреля, в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт», депутат Московской областной Думы Татьяна Сердюкова совместно с депутатом фракции «Единая Россия» Татьяной Шаргаевой, осуществили выезд на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» для проведения мониторинга самого комплекса и осмотра протекающей рабочей деятельности, передает пресс-служба партии.

Данный объект привлекает не только внешним видом, но и внутренним содержанием. Площадь здания составляет более 5,9 тыс. кв. м. Внутри располагается ледовая арена с трибунами на 230 зрительских мест, спортивный зал для технической отработки упражнений, просторные раздевалки, тренерские, душевые комнаты, общеобязательный медицинский блок, административные и технические помещения, просторные зоны с диванами для посетителей и кафе.

Во время визита, партийцы, встретившись с директором Дворца спорта «Лама» Вячеславом Тюриным и его заместителем Ириной Назаровой, осмотрели ледовую арену, тренажерный зал, раздевалки для спортсменов и кафе.

«Этот комплекс является одним из самых современных спортивных сооружений на западе Московской области. Его открытия с нетерпением ждали жители Волоколамска. Уверена в том, что он со временем станет базой для подготовки олимпийского резерва и будет способствовать приобщению жителей округа к здоровому образу жизни и занятию спортом. Благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьева за заботу о юных волоколамцах», — поделилась своим мнением Татьяна Сердюкова.

Федеральный партийный проект «Детский спорт» направлен на приобщение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.