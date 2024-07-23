Депутат Московской областной думы провел прием жителей в Реутове

На встречу записались несколько горожан.

На приеме депутату помогал исполнительный секретарь местного отделения партии Дамир Делевиров.

Все граждане, которые пришли на встречу, получили разъяснения в решении своих вопросов. Так, например, Татьяна Ш. Просила помочь решить ситуацию с накопившимся долгом за коммунальные услуги. Женщина не работает, поскольку одна воспитывает ребенка-инвалида. Депутат разъяснил порядок сбора документов на получение помощи в трудной жизненной ситуации.

Другая заявительница рассказала о своей соседке, которая оказалась прикованной к постели после тяжёлой болезни. Для решения этого вопроса свяжутся с органами соцзащиты.

Еще одно обращение касалось восстановления статуса инвалида для получения дорогостоящего препарата. Тарас Ефимов пообещал помочь и этой заявительнице.

В рамках обработки заявлений граждан депутат может не только объяснить порядок получения тех или иных льгот, но и сделать депутатский запрос в ведомственные учреждения для поиска решения проблемы.

Личный прием Тараса Ефимова прошел в рамках проекта «Доброе дело».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.