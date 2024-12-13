Программу капитального ремонта школ партия «Единая Россия» выполняет вместе с министерством просвещения РФ. Она входит в народную программу партии и была инициирована Владимиром Путиным в 2021 году на съезде «Единой России». В каждом уголке нашей страны все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют общественные штабы, сформированные совместно «Единой Россией» и Минпросвещения. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владислава Мирзонова.

В ежегодном послании президент России объявил о расширении программы на детские сады и учреждения среднего профессионального образования. «Единая Россия» собрала данные по потребностям в регионах и передала их в Минпросвещения.

В общий федеральный список включены: 3 210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. До 12 декабря за каждым объектом закрепят ответственных от партии.

Так, в Химках в этом году после капитального ремонта открылся обновленный корпус Гимназии № 23, в Солнечногорске Лицей № 1 и Школу № 5. Работы по капитальному ремонту в Школе № 11 в Долгопрудном вышли на финальную стадию.

«Подмосковье — лидер по выполнению программы капремонта школ. В 2024 году обновлено 40 школ и более 20 детсадов. Построено 39 новых школ на 38 тысяч мест и 26 садов на 6 тысяч малышей», — отметил Мирзонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.