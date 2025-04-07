Депутат Милонов назвал бьюти-блогера Жидковского «агрессивным петухом»

Депутат Виталий Милонов назвал «позором» участие Алексея Жидковского в «Тотальном диктанте», а также назвал блогера «агрессивным петухом», сообщает Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» .

Ранее Жидковский поделился кадрами с «Тотального диктанта», который прошел в Московском колледже Международной академии бизнеса. Блогер там читал произведение Марины Москвиной «Дорога лебедей».

На это отреагировали депутаты Госдумы. Так, Милонов раскритиковал участие Жидковского в мероприятии, заявив, что его выступление было «позором».

«Это агрессивный, агрессивный петух, распушивший хвост. Это вызов русской культуры», — сказал Милонов.

Он также попросил держать детей «подальше от шелудивых собак». По мнению депутата, Жидковскому можно только «читать лекции в психиатрической больнице».

Участие блогера в «Тотальном диктанте» также осудили депутат Мосгордумы Андрей Медведев и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Последний даже попросил Генпрокуратуру проверить выступление блогера на ЛГБТ-пропаганду*.

Алексей Жидковский — популярный российский бьюти-блогер из Петербурга. Он выкладывает в соцсети видео с советами для девушек. Секрет его популярности кроется не столько в эпатаже, сколько в искренности и прямолинейности.

*Движение признано экстремистским и запрещено в РФ