Депутат Маликов: выплаты за долгие браки могут изменить ценности молодежи

Инициатива денежных наград за долгие браки может способствовать популяризации семейных ценностей и устоев среди молодого поколения. Об этом РИАМО сообщи депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

Идея о материальном стимулировании за долгие браки не новая в российском обществе. Ранее в 2023 году с такой инициативой выступали парламентарии нижней палаты, однако правительство не поддержало законопроект, сославшись на то, что механизм предлагаемых выплат недостаточно проработан.

В настоящее время предполагаемый механизм, согласно законопроекту, выглядит следующим образом:

30 000 рублей — 30 лет совместной жизни;

40 000 рублей — 40 лет совместной жизни;

50 000 рублей — 50 лет совместной жизни;

60 000 рублей — 60 лет совместной жизни;

70 000 рублей — 70 лет совместной жизни.

Выплаты будут предоставляться супругам в равных долях к каждой юбилейной дате. Следует отметить, что в 19 субъектах Российской Федерации существуют нормы, которые поощряют семейные пары денежными выплатами за продолжительный брак.

«Однако следует подчеркнуть, что необходимо обязательное материальное стимулирование и поощрение на федеральном уровне в виде наград. Например, в Ставропольском крае учреждена региональная награда — медаль „За сохранение семейных ценностей“ (учреждена в 2024 году)», — сказал парламентарий.

Ежегодно комиссия определяет 100 супружеских пар в Ставропольском крае, достойных награждения медалью. В Подмосковье с 2011 года вручают региональную награду — медаль «За любовь и верность». На федеральном уровне существуют орден и медаль «Родительская слава», но критерий их получения заключается в том, что в первом случае нужно достойно воспитать не менее семи детей, а во втором — не менее четырех. В качестве предложения можно рассмотреть возможность введения федеральной благодарности от профильных ведомств в дополнение к денежным стимулам.