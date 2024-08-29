Депутат Маликов: важно соблюдать противопожарные правила при готовке шашлыка

Летний период подходит к концу, и становятся видны печальные результаты по пожарам, связанные с несчастными случаями, которые возникают в том числе по человеческой ошибке, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

«Я имею в виду то, что многие граждане разводят открытый огонь в неподходящих для этого местах. Например, в лесу или в полях организовывают самодельные мангалы, чтобы пожарить шашлыки. К сожалению, разведение огня и приготовление всеми нами любимого летнего блюда — шашлыков — может обернуться печальными последствиями», — заявил Маликов.

Необходимо не просто знать и помнить противопожарные правила, но и соблюдать их при приготовление шашлыка, подчеркнул он.

«Ни в коем случае нельзя выжигать траву, если вы готовите шашлыки на даче или за городом. Если приготовление шашлыка в пределах МКД, то законом это не запрещено, но необходимо учитывать мнения соседей и все же выбирать места подальше от застроек», — сказал парламентарий.

Также он напомнил, что есть установленные минимальные нормы, которые применяются к МКД и на частных участках: от очага горения до зданий и сооружений должно быть не меньше 5 м. Если же вы сжигаете старую листву, ветки, то здесь место открытого огня должно находиться не ближе 15 м от построек.

«Напоследок я бы рекомендовал, если даже развели огонь, приготовили шашлыки, сожгли листву, то к завершению засыпьте место горения землей или залейте водой. И ни в коем случае не уходите до того момента, пока не прекратится горение или тление. Это ваша безопасность, а также вашего окружения», — добавил Маликов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«(Жаркое лето — ред.) хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии», — сказал Воробьев.