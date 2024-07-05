Депутат Маликов рассказал о производстве продуктов с коллагеном в Подмосковье

В Подмосковье множество компаний, которые производят продуты, содержащие важный для человеческого организма коллаген, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое», эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов.

Коллаген — это наиболее распространенный белок в организме человека, играющий ключевую роль в создании соединительной ткани, включая кости, кожу, мышцы, сухожилия и хрящи. Он обеспечивает прочность и упругость тканей, делая их способными выдерживать растяжение. Коллаген важен для поддержания здоровья костей, суставов, ногтей, волос и гладкой, увлажненной кожи.

«С возрастом выработка коллагена в организме снижается, что приводит к появлению морщин и других признаков старения кожи. Кроме того, неправильный образ жизни, такой как чрезмерное пребывание на солнце, курение, употребление алкоголя и недостаток сна, также негативно сказывается на состоянии коллагеновых волокон. Именно поэтому важно постоянно есть либо продукты, в которых содержится коллаген, либо пить БАДы», — сказал депутат.

К числу «коллагеновых» продуктов в первую очередь можно отнести жилистое мясо (например, грудинка или стейки), которое содержит много соединительной ткани.

«В Московской области существует множество компаний, занимающихся производством мяса. Причем этих производителей можно считать настоящей гордостью региона, так как их продукцию знают добрым словом по всей стране», — добавил парламентарий.

Рыба, особенно морская и пресноводная, содержит коллаген в костях и коже. В Подмосковье так же активно развивается производство рыбной продукции.

Пополнить запасы коллагена можно и употребляя костный бульон, который варится от 4 до 24 часов, чтобы частично растворить кости и высвободить коллаген и минералы. Также хорошо для этих целей подходит холодец, содержащий желатин — особый вид коллагена, полученный путем длительного вываривания костей, хрящей и кожи животных.

Также существуют продукты, которые способствуют выработке коллагена благодаря содержанию аминокислот, таких как глицин, пролин и гидроксипролин, необходимых для синтеза коллагена. К таким продуктам относятся рыба, птица, мясо, белок яйца, молочные продукты, капуста, грибы, спаржа, бобовые и соя.

«Очень важно, что все эти продукты качественно производятся в Подмосковье и в широком доступе у наших жителей. Мне отрадно знать, что все больше людей начали думать о здоровом сбалансированном питании — от него зависит здоровье, энергичность, внешний вид и так далее. Даже в ретроспективе можно посмотреть, что люди, даже без косметологии и пластических операций, в среднем стали выглядеть моложе. Если раньше все выглядели преимущественно на свой возраст, то сейчас в большинстве случаев его тяжело угадать даже приблизительно», — отметил Маликов.

Важно помнить, что коллаген из пищи расщепляется в желудке на аминокислоты, которые затем распределяются по всему организму, где они необходимы. Поэтому для поддержания здоровья кожи и суставов важно не только употреблять продукты, содержащие коллаген, но и поддерживать здоровый образ жизни, включающий правильное питание, достаточную физическую активность и защиту от солнца.