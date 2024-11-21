Депутат Маликов рассказал, как стереть свои данные в интернете

Когда речь заходит о защите своих персональных данных в интернете, особенно в контексте их утечки, важно упомянуть право на забвение. Это право, признанное в ряде стран, в том числе и в России, дает гражданам возможность требовать удаления информации о себе из публичного доступа. Оно стало ключевым инструментом в борьбе за приватность в цифровую эпоху, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Маликов.

«Что это означает на практике? Если в интернете опубликованы ваши персональные данные — будь то номер телефона, адрес, фотографии или иные сведения, которые вы не разрешали размещать, вы можете потребовать их удаления. Причем речь идет не только о первоисточнике данных, но и о поисковых системах, которые предоставляют к ним доступ», — сказал парламентарий.

Процедура реализации этого права начинается с подачи соответствующего заявления в поисковую систему. Это заявление должно содержать:

описание информации, которую вы хотите удалить;

ссылки на страницы, где она размещена;

объяснение причин, по которым вы считаете информацию подлежащей удалению.

Поисковые системы обязаны рассмотреть заявление в течение 10 рабочих дней. Если ваше требование будет признано обоснованным, они удалят ссылки на соответствующие страницы из результатов поиска.

«Однако на практике часто возникают споры. Например, поисковики могут отказать в удалении ссылок, сославшись на общественный интерес к информации или на ее достоверность. В таких случаях у вас остается право обратиться в суд, чтобы добиться защиты своих прав», — добавил Маликов.

Кроме того, важно понимать, что право на забвение распространяется не на весь контент без исключения.

«Например, вы не сможете добиться удаления данных, если они касаются исполнения вами государственных обязанностей, профессиональной деятельности или были опубликованы с вашим согласием», — отметил депутат.

По словам парламентария, этот механизм хоть и не идеален, но позволяет людям вернуть контроль над своей цифровой репутацией.

«В эпоху, когда любая информация мгновенно становится доступной миллионам людей, право на забвение дает возможность защитить свою частную жизнь и избежать нежелательных последствий утечки данных. Если вы столкнулись с подобной проблемой, не бойтесь отстаивать свои права. Интернет запоминает все, но законы дают возможность заставить его забывать то, что вы считаете лишним», — заключил Маликов.