Депутат Маликов принял участие в благотворительной акции «Коробка храбрости»

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов принял участие в акции «Коробка храбрости» и передал детям раскраски, фломастеры, альбомы для рисования. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе парламентария.

Ежегодно партия «Единая Россия» проводит благотворительную акцию «Коробка храбрости». В этом году она проходит с 11 ноября по 5 декабря.

Суть акции заключается в сборе подарков для детей, которые проходят длительное лечение в больницах. Все подарки передадут в региональные и федеральные медицинские центры и хосписы.

Парламентарий отметил, что в 2023 году участие в акции приняли свыше 105 тыс. активистов, по итогам было собрано 350 тыс. подарков.

«С огромным желанием принял участие в доброй акции „Коробка храбрости“ и передал наборы для детского творчества. Само название акции отражает ее задачу — помочь малышам и подросткам стать чуточку храбрее, отвлечься от страхов, боли и дискомфорта в преддверии сложных медицинских процедур. Приглашаю всех принять участие», — сказал Маликов.