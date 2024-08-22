Депутат Маликов: обучение мерам пожарной безопасности начинается с детства

«Нас с малых лет обучают тому, что игры со спичками, зажигалкой, огнем или открытой проводкой могут привести к печальным последствиям в виде пожара. В рамках дошкольного возраста это обычно игровая форма обучения в части правил поведения при пожаре или повествование через сказки, такие как „Кошкин дом“ С. Я. Маршака или произведение Л. Н. Толстого „Пожарные собаки“», — заявил Маликов.

Если же рассматривать школьный период, а именно детей и подростков, то в рамках внеурочной деятельности или школьной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» слушателям поясняют целый цикл противопожарной пропаганды, добавил парламентарий.

«Несомненно, юное подрастающее поколение — одна из наиболее уязвимых категорий в вопросе по мерам обеспечения пожарной безопасности. Детские игры с огнем могут привести к печальным последствиям. Однако и взрослая возрастная категория лиц „грешит“ на свою невнимательность в вопросе пожарной безопасности», — добавил Маликов.

Он перечислил несколько ключевых правил для взрослых: отключать электроэнергию в случае, если вы покидаете свое жилое помещение даже на короткий срок, проверять состояние проводки в квартире, использовать электроприборы согласно прилагаемой инструкции. В случае, если вы находитесь в открытом пространстве, например, в лесу, то ни в коем случае нельзя разводить костры в жаркую, сухую или ветреную погоду. Стоит помнить, что нежелательно разводить костры рядом с деревьями.

«Если же вы стали свидетелем пожара в лесу, в жилом или нежилом помещении, то не поддавайтесь панике, а в оперативном порядке позвоните 112 и сообщите о случившемся с точными координатами», — заключил депутат.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«(Жаркое лето — ред.) хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии», — сказал Воробьев.