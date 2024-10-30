«Помощь в сложной ситуации — это то, что объединяет нас всех, жителей не только Подмосковья, но и всей большой страны. На регулярной основе люди несут все необходимое для наших военнослужащих в зоне СВО и пострадавших жителей Курской и Белгородской областей» — сказал Маликов.

По словам парламентария, наплав людей, которые хотят помочь защитникам Родины и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не уменьшается со временем.

«В центры сбора гуманитарной помощи регулярно приходят люди, передавая средства личной гигиены, продукты питания, одежду и многое другое. Поток людей действительно велик. Уверен, что сплоченность поможет преодолеть все трудности для нашей страны», — подытожил Маликов.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил волонтеров Подмосковья с Днем добровольца. Он отметил, что в регионе ведется большая работа по поддержке семей военнослужащих, без волонтеров справиться невозможно.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных», — заявил Воробьев.