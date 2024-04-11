Депутат Маликов назвал курсы по бизнесу от блогеров показухой и фальшью

Марафоны и курсы по типу «как стать предпринимателем» или «как стать успешным человеком» - «показуха» красивой жизни, настоящая фальшь, на которую, к сожалению, покупаются многие люди, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Маликов.

Ранее в столице была задержана супруга блогера Дмитрия «Трансформатора» Портнягина Екатерина в рамках расследования уголовного дела по экономической статье. Адвокат Михаил Мушаилов, представляющий интересы семьи Портнягиных, от комментариев отказался. Следствие пока не разглашает информацию о разбирательстве.

«Новость о возбуждении уголовного дела о неуплате налогов и отмывании денег в отношении основателя Club 500 Дмитрия Портнягина не удивительна. Однозначно, есть вопросы к механизму реализации данных псевдопроектов. Заходя на сайт подобных сообществ, полезной информации нет, присутствует только реклама, пара мотивационных слоганов с призывом, что именно ты должен стать частью этого клуба», - сказал парламентарий.

Депутат считает удивительным тот факт, что предприниматели, в том числе и самозанятые, не обращают внимание на такую негосударственную некоммерческую организацию, как ТПП РФ, которая осуществляет свои функции в рамках российского законодательства.

Малков добавил, что закон РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» определяет основные цели и задачи палат, членство, устав и прочие детали. В статье 3 данного закона прописано, что одной из целей палат является «создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности». Кроме того, членство позволяет ТПП, как пример, представлять законные интересы и принимать меры по их защите в государственных, муниципальных и иных органах.

«Расскажу конкретный пример из нашей совместной работы с ТПП Московской области и президентом союза Денисом Французовым. В рамках проекта «Выбирай свое» ВПП «Единая Россия» к нам обратился один предприниматель, у которого возникли сложности с регистрацией товарного знака. До этого данный предприниматель обратился к какому-то сообществу, заплатил деньги, а товарный знак так не был зарегистрирован», - отметил Маликов.

По словам парламентария, такого быть не должно. В приоритете стоит обращать внимание на законные и действующие ресурсы.