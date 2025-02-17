Депутат Лобышева выступила с отчетом о проделанной работе в 2024 в Воскресенске

Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева встретилась с коллективом Детской школы искусств «Элегия» для обсуждения результатов работы в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

К важным достижениям 2024 года можно отнести предоставление нового музыкального оборудования в рамках программы инициативного бюджетирования. Проект был поддержан Екатериной Лобышевой после обращения коллектива школы. Обновление материально-технической базы позволит обеспечить более качественное обучение и расширить возможности для творческой самореализации ребят.

«Также для облегчения работы сотрудников и повышения эффективности учебного процесса были закуплены специальные металлические стойки для установки нового оборудования. Это нововведение значительно улучшит организацию занятий и проведений концертов, делая их более комфортными и продуктивными», — сказала Лобышева.

Как отметила парламентарий, в 2024 году в детской школе искусств также был произведен капитальный ремонт сцены в концертном зале, что также является важным шагом к созданию условий для высококачественного проведения мероприятий, выступлений и соревнований.

«Я горда тем, что могу поддерживать такие важные инициативы, как обновление инфраструктуры. С каждым годом мы движемся вперед, создавая лучшие условия для наших детей и жителей», — отметила Екатерина Лобышева.

Как рассказала на встрече Екатерина Лобышева, всего в Воскресенске в 2024 году было проведено множество ремонтных и реставрационных работ, направленных на укрепление учреждений культуры на сумму 127,5 миллионов рублей.

«Завершили реставрацию Главного дома Усадьбы Кривякино, отремонтированы помещения детского отделения Воскресенской городской библиотеки № 1 и библиотеки р. п. Фосфоритный, система отопления в отделе краеведения Центральной библиотеки, заменены деревянные оконные блоки на блоки ПВХ в городская библиотеке № 4, отремонтирован зрительный зал и фойе в Доме культуры „Красный холм, произведен капитальный ремонт сетей отопления в МУ „Парки г. о. Воскресенск“, проведен ремонт коридора 2 этажа детской школы искусств „Лира“, пола в коридоре, фойе и помещения детской школы искусств № 3, ремонт мягкой кровли детской школы искусств № 5», — поделилась Лобышева.

Отдельно парламентарий остановилась на ключевых законопроектах, принятых в социальной сфере в 2024 году.

«Введена выплата в размере 300 тысяч рублей для молодых семей за рождение третьего и последующего ребенка. Выплата многодетным семьям увеличена до 400 тысяч рублей взамен предоставления им земельного участка.

Многодетные семьи теперь могут без ограничений посещать музеи, парки культуры и отдыха, выставки в Подмосковье в любое время совершенно бесплатно. Для пенсионеров старше 65 лет увеличены ежемесячные доплаты до 20 тысяч рублей», — прокомментировала депутат Мособлдумы.

Благодаря активным предложениям и поддержке жителей, было приобретено множество необходимых объектов и оборудования для округа. В 2024 году при поддержке Екатерины Лобышевой в рамках инициативного бюджетирования была закуплена школьная мебель для учащихся первых классов «Гимназия № 1», мебель для Воскресенской библиотеки № 1, снегоуборочная машина для ДК «Истоки».

«Также для центра соцобслуживания и реабилитации „Воскресенский“ были приобретены двухъярусные брусья для обучения ходьбе, многофункциональный электротерапевтический аппарат „Мустанг — физико-МЭЛТ“.

Особое внимание в отчете депутат уделила ключевым направлениям в работе: поддержка СВО, гуманитарные миссии, реализация партийных проектов.

«С начала проведения специальной военной операции было принято 124 закона, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей. За депутатским корпусом закреплено 19 268 семей, в том числе 5 692 семьи военнослужащих-контрактников. В 2024 году партийцы Подмосковья отправили в новые регионы и на фронт более 600 тонн помощи. А всего с начала СВО — свыше 13 тысяч тонн», — сказала Лобышева.

Она сообщила, что в Подмосковье в рамках народной программы «Единой России» продолжается строительство больниц и поликлиник.

«В этом году построено 8 новых и капитально отремонтировано 13 объектов. В Воскресенске в 2024 году был капитально отремонтирован 5 корпус Воскресенской больницы и на базе больницы открылся центр амбулаторной онкологической помощи. В этом году продолжится ремонт ряда корпусов Воскресенской больницы и конобеевской сельской амбулатории», — заключила Лобышева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев