Депутат Лобышева: быть патриотом — это заботиться о своей стране и ее будущем

Сейчас быть патриотом означает заботу о своем окружении, о своей стране и ее будущем, сообщила РИАМО депутат Мособлдумы, член партии «Единая Россия» Екатерина Лобышева.

«Быть патриотом сегодня в обычной мирной жизни означает активно заботиться о своем окружении, своей стране и ее будущем. Это может проявляться через участие в общественной жизни, экологические инициативы, поддержку отечественного производства и развитие культуры. Каждый из нас может внести свой вклад», — сказала Лобышева.

Она привела простой пример: волонтерская деятельность, помощь нуждающимся, участие в благоустройстве своего района — все это шаги к созданию более благополучного общества.

«Любовь к Родине остается ключевой ценностью для абсолютного большинства россиян, потому что она коренится в нашей истории, культуре и традициях. Наша страна имеет богатое наследие, многочисленные достижения и уникальную идентичность, которые вызывают гордость у граждан. В трудные времена россияне всегда объединялись, защищая свои интересы и ценности», — отметила депутат.

Лобышева уточнила, что патриотизм также поддерживается уроками истории, рассказами о подвигах предков, признанием важности единства и сплоченности. В такие моменты патриотизм становится основой для формирования социальной стабильности и уверенности в будущем, что делает его важным элементом повседневной жизни.

«Быть патриотом — это не просто лозунги или декларации, это реальные поступки и искреннее отношение к своим обязанностям перед Родиной», — резюмировала парламентарий.

12 июня в отмечается главный государственный праздник — День России. Он символизирует суверенитет страны, богатство ее истории и культуры, ценности, достижения всех регионов и всего многонационального народа РФ.

День России — это день уверенности в будущем граждан. Под руководством президента РФ Владимира Путина страна возвращает себе роль одного из ведущих государств мира. Реализуются грандиозные планы в рамках национальных проектов, модернизации инфраструктуры и культурных инициатив. Россияне строям сильную, суверенную, благоустроенную и комфортную страну, справедливое социальное государство, где создаются условия для развития талантов.