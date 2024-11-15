Депутат Мособлдумы: работа по улучшению мер поддержки военнослужащих продолжается

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Екатерина Лобышева рассказала о мерах поддержки военнослужащих по контракту и пункте отбора на военную службу в Балашихе, передает пресс-служба партии.

По словам депутата, преимуществами для контрактников являются социальные льготы и гарантии, а также возможность карьерного роста и вхождения в государственные органы после службы.

«Важно отметить, что работа по актуализации и улучшению этих мер продолжается как на федеральном, так и региональном уровнях. Московская область с самого начала спецоперации оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям», — сказала Лобышева.

Она отметила, что пункты для заключения контракта с Министерством обороны России, находятся по всей стране.

«Отдельное внимание заслуживает Центр отбора граждан на службу по контракту в Балашихе. Центр обеспечивает комплексное обслуживание всех желающих на контрактную службу, включая медицинский осмотр, психологическую помощь, юридическую поддержку и определение специализации и рода войск. Это позволяет обеспечить качественный подход и оптимизировать процесс набора на контрактную службу», — добавила парламентарий.

Екатерина Лобышева подчеркнула, что заключить контракт могут и иностранцы, находящиеся на территории России на законном основании.

«Иностранный гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть русским языком, а также соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учётным специальностям. Иностранные граждане, заключившие в период проведения спецоперации контракт на один год, имеют право получить гражданство РФ по упрощенной процедуре, без выполнения требования к сроку непрерывного проживания в России. Это же право распространяется на супругу, детей (в том числе усыновленных и удочерённых) и родителей иностранного гражданина», — рассказала депутат Мособлдумы.

Она также рассказала, что Правительство упростило порядок получения справки об участии в специальной военной операции.

«С 1 ноября 2024 года её можно получить через портал госуслуг. До этого справки не имели единого образца и выдавались командирами воинских частей или военкоматами. Это затрудняло процесс их получения бойцами и родственниками тех, кто участвует в спецоперации. С помощью справки можно получить различные меры социальной поддержки. Семьи, ожидающие возвращения своих близких из службы, как и их герои, заслуживают уважения. Единство и поддержка важны для преодоления трудностей. Желаю всем воинам вернуться домой с победой», — заключила Екатерина Лобышева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.