Депутат Лобышева: работа по улучшению мер поддержки контрактников продолжается

Многие контрактники идут служить из чувства долга и патриотизма, испытывая внутреннюю мотивацию и готовность защищать свою Родину, семью и детей, сообщила РИАМО депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева.

«Преимуществами для контрактников являются социальные льготы и гарантии, возможность карьерного роста и вхождения в государственные органы после службы», — заявила парламентарий.

По ее словам, работа по актуализации и улучшению мер поддержки контрактников продолжается как на федеральном, так и региональном уровнях.

Московская область с начала СВО оказывает всестороннюю поддержку военнослужащим и их семьям. Пункты, куда можно обратиться для заключения контракта с Минобороны РФ, находятся по всей стране.

Депутат добавила, что отдельного внимания заслуживает центр отбора бойцов в Балашихе. Там кандидаты могут пройти медосмотр, получить психологическую и юридическую поддержку. Также решившим заключить контракт помогут с определением специализации и рода войск. Это позволяет оптимизировать процесс набора на контрактную службу.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Фото - © Медиасток.рф

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России. Она составляет до 2,3 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету можно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на официальном сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы будущих бойцов, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

«Помимо этого, у нас также предусмотрено полное сопровождение — это покупка билетов, трехразовое питание в пункте, выдача экипировки и отправка к месту дислокации. Кроме того, продолжают действовать льготы для бойцов и их семей, среди которых внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции, помощь с трудоустройством», — рассказал Воробьев.