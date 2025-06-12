Планы по развитию страны внушают уверенность, благодаря четкой стратегии и приоритетам, нацеленным на модернизацию, сообщила РИАМО депутат Мособлдумы, член партии «Единая Россия» Екатерина Лобышева.

«Мы видим, как реализуются программы по развитию инфраструктуры, поддержке инноваций и инвестированию в человеческий капитал», — сказала Лобышева.

По ее словам, эти инициативы позволяют создавать новые рабочие места, повышать уровень жизни граждан и обеспечивать устойчивое развитие экономики.

«Кроме того, активное участие граждан в обсуждении ключевых вопросов повестки дня подтверждает нашу демократию и общественную ответственность. Мы все понимаем, что развитие страны зависит от совместных усилий государства и общества. Понимание этого факта вдохновляет на движение вперед и формирует уверенность в том, что наше будущее будет светлым и стабильным», — отметила депутат.

Лобышева добавила, что таким образом, празднование Дня России и планы по развитию только укрепляют патриотизм людей и их веру в силу государства, что вызывает гордость за страну и надежду на лучшие перспективы.

12 июня отмечается День России. Он связан с днем принятия в 1990 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

День России — день уверенности в будущем. Под руководством главы государства Владимира Путина страна возвращает роль одной из ведущих в мире. Большие планы осуществляются на основе нацпроектов, работе по модернизации инфраструктуры и на культурных инициативах.

С помощью общей работы страна становится благоустроенной и комфортной. Россия создает справедливое государство, где будут условия для развития талантов жителей.