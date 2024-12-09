Депутат Лобышева: иностранцы со знанием языка могут заключить контракт с МО

Депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева рассказала, что иностранцы, проживающие в России на законных основаниях, могут заключить контракт с Минобороны на один год, после того, как контракт закончится, у них будет право получить гражданство по упрощенной системе не только для себя, но и для всей семьи: жены, детей и родителей.

«Иностранный гражданин, поступающий на военную службу по контракту, должен владеть русским языком, а также соответствовать медицинским и профессионально-психологическим требованиям военной службы к конкретным военно-учетным специальностям. Иностранные граждане, заключившие в период проведения спецоперации контракт на один год, имеют право получить гражданство РФ по упрощенной процедуре, без выполнения требования к сроку непрерывного проживания в России. Это же право распространяется на супругу, детей (в том числе усыновленных и удочеренных) и родителей иностранного гражданина», - пояснила Лобышева.

Оформление справки об участии в СВО упростили благодаря новой системе. Ранее военнослужащие и их семьи сталкивались с трудностями при получении подтверждающих бумаг, поскольку не существовало унифицированного формата - каждая воинская часть и военкомат выдавали документы по-своему.

Теперь же, начиная с 1 ноября 2024 года, участники СВО смогут оформить справку дистанционно через электронный портал «Госуслуги». Это нововведение существенно облегчит процесс получения положенных социальных льгот и выплат.

По словам депутата, семьи, ожидающие возвращения своих близких со службы, заслуживают уважение. В такие времена особенно важно сохранять сплоченность и оказывать взаимную поддержку. Лобышева пожелала каждому бойцу благополучно вернуться домой с победой.

В качестве поддержки бойцов, которые принимают решение отправиться в зону проведения СВО, государство разработало комплексную систему льгот как для самих военнослужащих, так и для членов их семей. Дети бойцов пользуются особыми преимуществами в образовательной сфере: малышам гарантировано первоочередное зачисление в дошкольные учреждения, а выпускники школ могут рассчитывать на привилегии при поступлении в ведущие вузы, согласно выделенным квотам.

За теми, кто заключил контракт с министерством обороны, закрепляется рабочее место не только на время службы, но и после возвращения на срок до трех месяцев. Также действуют специальные условия по кредитам и другие меры поддержки - это часть масштабной программы государственной помощи защитникам страны и их близким.

Государство создало комплексную систему льгот для военнослужащих и их близких. Освобождение от имущественных налогов и возможность приостановки кредитных платежей - лишь часть мер поддержки участников боевых операций, но на выплаты по алиментам это не распространяется.

Особое внимание уделяется старшему поколению. Матерям и отцам военных на безвозмездной основе доступна социальная помощь прямо на дому. Эти и другие привилегии формируют масштабную программу поддержки, охватывающую несколько поколений семей тех, кто участвует в специальной военной операции.

Желающие подписать контакт с Минобороны могут приехать в подмосковную Балашиху, где функционирует современный центр отбора военнослужащих, расположенный по адресу Восточное шоссе, владение 2. Здесь кандидаты могут пройти полный цикл оформления на военную службу - от медицинского освидетельствования и консультаций профильных специалистов до заключения контракта с Министерством обороны и начальной военной подготовки.

Военнослужащие получают комплексную финансовую поддержку, включающую как разовые выплаты, так и регулярные ежемесячные пособия. При этом Московская область демонстрирует наивысший уровень материального обеспечения военных среди всех субъектов РФ - бойцы получают 1,9 млн рублей от региона в дополнение к федеральной выплате в размере 400 тысяч рублей.

Узнать подробности можно на специальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.