Депутат Люберец Троицкий передал спортивный инвентарь юным лыжникам

Депутат городского округа Люберцы, муниципальный координатор партийного проекта «Детский спорт» Леонид Троицкий передал спортинвентарь двум чемпионам-лыжникам. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Зима закончилась, но это не значит, что и лыжники заканчивают свои тренировки. Лыжный спорт богат своим разнообразием и методами тренировок. Один из способов тренировок в период, когда нет снега — лыжероллеры. Этот спортивный снаряд лучше всего имитирует лыжный ход и так же в процессе тренировок позволяет улучшать свои физические показатели. Вручил данный спортинвентарь нашим чемпионам, мастерам спорта Артему Баркову и Юлии Меньшиковой. Они тренируются под руководством тренера-преподавателя Алексея Илюхина, успешно выступают на межрегиональных и всероссийских соревнованиях, показывая достойные результаты», — сказал Троицкий.

Он подчеркнул, что также передал жилет-утяжелитель тренеру по легкой атлетике Вячеславу Миленину. Данный жилет помогает развивать силовые показатели спортсменов.

Одна из ключевых задач партийного проекта «Детский спорт» — максимальный охват учащихся регулярными занятиями спортом. Проект направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.