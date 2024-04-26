Депутат Люберец рассказал о расширении возможностей фонда «Защитники Отечества»

Депутат Люберец Евгений Веснин рассказал о расширении возможностей фонда «Защитники Отечества». Ветераны СВО городского округа Люберцы теперь смогут получить более дорогие и высокотехнологичные средства реабилитации (ТСР), говорится на сайте администрации городского округа.

Теперь участникам боевых действий полагается доплата за ТСР, которые они приобретают по электронному сертификату Социального фонда России, сообщил депутат муниципалитета Евгений Веснин.

«Фонд будет жертвовать деньги благотворительным организациям, помогающим ветеранам и семьям погибших. Так поддержку смогут получить больше людей. Организация также станет отслеживать качество мер соцподдержки и услуг, которые получают ветераны. В этом поможет обратная связь от самих бойцов и их близких», — отметил Веснин.

Он напомнил, что в Люберцах работает специализированный центр поддержки (Октябрьский проспект, д. 120, к. 3).

«Здесь представлен Комитет семей воинов Отечества, работают социальные координаторы госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Открыт и центр сбора гумпомощи, работают волонтеры. Телефон центра: +7 (909) 640-50-50», — пояснил Веснин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.