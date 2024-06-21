Депутат Люберец поздравил долгожительницу с 91-летием

«Поздравил с днем рождения люберчанку-долгожительницу, свой 91 день рождения отметила Мария Степановна Гусева. От главы Люберец Владимира Волкова, Совета депутатов округа вручил имениннице цветы, открытку и продуктовую корзину. Пожелал счастья, конечно же, здоровья и всего наилучшего», — отметил Сурков.

Он добавил, что за чашкой чая Мария Степановна рассказала, что активно занимается спортом, ходит в бассейн каждый четверг, но есть желание заниматься два раза в неделю. Депутат поможет решить этот вопрос.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.