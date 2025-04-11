Депутат Лидия Антонова встретилась в Люберцах с бывшим узником концлагеря

«Владимир Николаевич мальчишкой встретил Великую Отечественную войну в Сталинграде. Ему тогда было 8 лет. С сентября 1942 года находился в концлагере в г. Белая Калитва Ростовской области. После войны, окончив школу, Владимир Николаевич принял решение пойти в авиацию. Более 30 лет он пролетал на истребителях, освоил более 20 типов самолетов. Владимир Николаевич — военный летчик 1-го класса», — рассказала Лидия Антонова.

Она подчеркнула, что концентрационные лагеря — одна из самых страшных страниц истории человечества.

11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Этот день установлен в память об нтернациональном восстании узников Бухенвальда, которое произошло 11 апреля 1945 года.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.