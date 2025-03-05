Депутат Ленинского округа Иноземцева вышла в финал среди депутатов Подмосковья

«Этот этап — результат нашей общей работы и усилий всей команды. Хочу выразить искреннюю признательность всем, кто поддерживает меня в реализации различных проектов и воплощении наших общих идей. Мы продолжим работать с тем же энтузиазмом и самоотдачей на благо наших жителей и развития региона, становясь лучше с каждым днем», — рассказала депутат Совета депутатов Ленинского городского округа Марина Иноземцева.

Марина Иноземцева презентовала комиссии свой социальный проект, в рамках которого она рассказала о взаимодействии социальных общественных организаций и депутатов. Также в ходе беседы с экспертами обсудили реализацию заявленных инициатив и будущих планов. По итогам оценки проектов и достижений участников были определены лучшие, получившие вторые и третьи места.

«Сегодня работа муниципалитетов видна как на ладони, и критики — всегда немало. А наш конкурс — инструмент поощрения, и это, я считаю, очень важно. Достижения и новые победы стимулируют к прогрессу и карьерному продвижению», — отметил исполнительный директор Совета муниципальных образований Николай Ханин.

Самыми популярными номинациями стали: «Лучший староста», «Лучший муниципальный депутат», «Лучший специалист в сфере информационного обеспечения», «Лучший специалист в социальной сфере». Итоги очного этапа конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления — 2024» станут известны в следующем месяце. Победители и призеры будут объявлены на праздничной церемонии, которая состоится в День местного самоуправления.

Организатором данного мероприятия выступил Совет муниципальных образований Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.