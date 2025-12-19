Депутат Лантратова прокомментировала ситуацию вокруг МГПУ

сегодня в 15:13

Депутат Лантратова о МГПУ: не думаю, что возникнет конфликтная ситуация

Депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала ситуацию с пересмотром программы МГПУ. Она заявила, что высшим учебным заведениям порой приходится идти на подобные меры, и случай с этим вузом не является уникальным, сообщает RT .

«Как правило, руководству учебных заведений удается мирно решить вопрос с переводом студентов в вузы-партнеры или на другие факультеты, сохранив стоимость обучения», — отметила парламентарий.

Она подчеркнула, что в случае с МГПУ также гарантирована компенсация, если стоимость образования в другом вузе окажется выше.

Лантратова не ожидает возникновения конфликтной ситуации. Студенты были предупреждены, им оказывают поддержку в оформлении перевода — они не оставлены в сложной ситуации, заключила депутат.

